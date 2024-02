QuickFee, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Quickfee wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Quickfee weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Quickfee weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird betrachtet, und zwar der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,05 AUD, der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, weshalb Quickfee in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Bewertung von Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Analysen von Quickfee auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen gezeigt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was dazu führt, dass Quickfee für diese Stufe ebenfalls ein "Gut" erhält.