QuickFee Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Aktuell weist der Quickfee-RSI einen Wert von 33,33 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 40, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Quickfee von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Meinungsäußerungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Quickfee-Aktie beträgt derzeit 0,06 AUD, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Quickfee somit ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, und die Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum kaum. Daher wird Quickfee insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild zugeschrieben.