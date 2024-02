Questor Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Questor-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Questor ist insgesamt neutral. Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen zeigen jedoch überwiegend negative Themen, weshalb die Einschätzung der Aktie als "Neutral" erfolgt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche ist die Performance von Questor in den letzten 12 Monaten um 38,54 Prozent gefallen, während vergleichbare Aktien durchschnittlich um 1,26 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Underperformance von 39,8 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Questor-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,84 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 CAD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,7 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,29 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie auch in der charttechnischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Questor-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich-Performance und der technischen Analyse als unattraktives Investment eingestuft.