Questor Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der kanadische Energieausrüstungs- und Dienstleistungsanbieter Questor wird derzeit als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 213, was bedeutet, dass die Börse 213,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Questor zahlt. Dies ist 326 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dieses Verhältnisses wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Questor derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -8,22 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Questor-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch auf den kurzfristigen 50-Tages-Durchschnitt unterdurchschnittlich abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine negative Einschätzung wider. In den Diskussionen der vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser Signale und Einschätzungen wird die Aktie von Questor auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.