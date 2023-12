Questor Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Questor liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor um 30,56 Prozent niedriger, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Questor mit 31,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Questor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,88 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,73 CAD weicht somit um -17,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,8 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-8,75 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Questor-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Questor wurden hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Questor aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -74,94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Questor daher als "Schlecht".