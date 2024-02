Questerre Energy Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Questerre Energy 8,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die durchschnittliche Dividendenrendite in dieser Branche beträgt 8 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Questerre Energy untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Questerre Energy in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Questerre Energy aktuell 36. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche ein durchschnittliches KGV von 50. Aus dieser Perspektive ist die Aktie von Questerre Energy unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Questerre Energy als Neutral-Titel zu bewerten. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Questerre Energy-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 46,15 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.