Questerre Energy Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Questerre Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,69 Prozent erzielt, was 12,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,06 Prozent im Energiesektor liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 5,06 Prozent, wobei Questerre Energy aktuell 12,75 Prozent darunter liegt.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Questerre Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung auf "Neutral" führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung geführt hat.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einem niedrigeren Ertrag von 7,94 Prozentpunkten führt und somit zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Questerre Energy mit einem Wert von 43,52 unter dem Branchendurchschnitt von 50, was zu einer Einstufung als "günstig" und einer Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" führt.