Questerre Energy Aktie: Ruhe bewahren!

Der kanadische Öl- und Gasproduzent Questerre Energy hat eine Dividendenrendite von 0 %, was 97,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -21,74 Prozent, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Underperformance von -24,47 Prozent bedeutet. Der Gesamtsektor "Energie" hatte eine mittlere Rendite von 2,73 Prozent, was bedeutet, dass Questerre Energy 24,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Questerre Energy weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 50 im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen über Questerre Energy veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Insgesamt erhält Questerre Energy daher in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertung, was auf eine schwache Performance im Vergleich zur Branche und dem Gesamtsektor hinweist.