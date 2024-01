Questerre Energy Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie von Questerre Energy wird nicht nur durch harte Faktoren beeinflusst, sondern auch durch Sentiment und Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Wert für Questerre Energy.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Anleger haben verstärkt negativ über das Unternehmen Questerre Energy diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Questerre Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 CAD liegt. Dies entspricht einer Schlecht-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine Schlecht-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Questerre Energy-Aktie zeigt einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine Schlecht-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine Schlecht-Bewertung für Questerre Energy nach RSI-Bewertung.