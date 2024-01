Quest Resource Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Analysten wurden die Kommentare zu Quest Resource in den sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um Quest Resource diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Quest Resource im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,22 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Quest Resource beträgt 72,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Quest Resource eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

