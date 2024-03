Quest Resource Aktie: So schnell kann es gehen

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Quest Resource als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Quest Resource-Aktie beträgt der Wert für RSI7 31,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert für RSI25 beträgt 50,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Quest Resource derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,27%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von -5%.

Technisch gesehen liegt der Kurs von Quest Resource bei 7,11 USD und ist damit inzwischen +1,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,43 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 107,16. Dies bedeutet, dass die Börse 107,16 Euro für jeden Euro Gewinn von Quest Resource zahlt, was 99 Prozent mehr ist als der durchschnittliche Wert in der Branche von 53. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.