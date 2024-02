Quest Resource Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Quest Resource zeigt eine Bewertung von 46,55, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Quest Resource bei -0,15 Prozent, was mehr als 243 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,99 Prozent, während Quest Resource mit 1,84 Prozent darüber liegt, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Quest Resource ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 107,16 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 53,72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine schlechte Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Quest Resource mit 0 Prozent 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.