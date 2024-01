Quest Resource Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Quest Resource-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,73 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,2 USD weicht somit um +6,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 7,11 USD, was einer Abweichung von +1,27 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Quest Resource zeigen derzeit keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,45 Prozent erzielt, was jedoch 5,46 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite von Quest Resource jedoch um 3,41 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quest Resource derzeit 107, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als überbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.