Quest PharmaTech Aktie: Bitte unbedingt beachten

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse von Quest Pharmatech auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Quest Pharmatech in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Quest Pharmatech daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -8,33 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt Quest Pharmatech damit 11,97 Prozent über dem Durchschnitt (-20,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -24,73 Prozent. Quest Pharmatech liegt aktuell 16,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Quest Pharmatech-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Quest Pharmatech daher ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um Quest Pharmatech eine durchschnittliche Aktivität. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf. Daher wird Quest Pharmatech insgesamt als "Neutral" eingestuft.