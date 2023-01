Quest Global gibt Partnerschaft mit TomTom zur Bereitstellung von digitalen Cockpit-Lösungen der nächsten Generation bekannt

München (ots/PRNewswire) -Quest Global, eines der weltweit führenden Unternehmen für technische Dienstleistungen, gab heute seine Partnerschaft mit TomTom, dem Spezialisten für Ortsbestimmungstechnologie, bekannt. Quest Global wird ein wichtiger Integrationspartner für die Bereitstellung von Software und Anwendungen für die digitale Cockpit-Plattform von TomTom sein.Angesichts der steigenden Nachfrage nach softwaredefinierten Fahrzeugen wird diese strategische Partnerschaft ein Vorreiter für Erstausrüster sein, die zunehmend daran arbeiten, ihren Verbrauchern sichere, verlässliche und immersive Erfahrungen zu bieten. Die Partnerschaft wird Infotainment-Lösungen der nächsten Generation mit einer Vielzahl von Konnektivität und erweiterten Funktionen des Fahrerassistenzsystems (Advanced Driver-Assistance System, ADAS), Navigationssystemen und Entertainment-Apps liefern.In seiner Rede zum Zusammenschluss bemerkte Alfonso Martinez, Global Business Head – Transportation bei Quest Global: „Wir freuen uns, mit TomTom als vertrauenswürdigem Integrationspartner für seine fortschrittliche und skalierbare digitale Cockpit-Plattform zusammenzuarbeiten. Als führendes technisches Dienstleistungsunternehmen haben wir den klaren Vorteil, die technischen Anforderungen von TomTom und seinen Kunden zu erfüllen, dank unserer globalen Präsenz, unserer jahrzehntelangen Automobilerfahrung und unserer vielfältigen und hohen Anzahl talentierter Ingenieure. Die Vorteile dieser Partnerschaft sind klar: ein verbessertes Fahr- und Fahrgasterlebnis für Verbraucher und kürzere Markteinführungszeiten für Auto Hersteller."Die beiden Unternehmen werden im Rahmen dieser Vereinbarung mit führenden OEM-Unternehmen in den USA, in Europa und Asien-Pazifik zusammenarbeiten. Der Verband wird das Ökosystem von Android Automotive nutzen und Plattform-Optimierungen bereitstellen, um die nahtlose Integration der digitalen Cockpit-Plattform von TomTom zu ermöglichen.Paul Hesen, Vice President Product Management bei TomTom , stellte fest: „TomTom freut sich, mit Quest Global zusammenzuarbeiten und die Marktanforderungen mit unserer innovativen und gleichzeitig sicheren, verlässlichen, kostengünstigen und bewährten digitalen Cockpit-Plattform zu erfüllen. Wir sind zuversichtlich, dass Quest Global im wahrsten Sinne des Wortes unser Partner sein wird und uns darin unterstützt, die immersiven Markenerfahrungen, die wir schaffen, weiter zu verbessern."Im Laufe der Jahre hat TomTom die Automobilindustrie durch seine vielfältigen Produkte, Plattformen und Technologien mit Innovationen versorgt. Die innovative digitale Cockpit-Plattform bietet personalisierte, geschützte Fahrzeugerfahrungen über Marken, Automodelle und Ausstattungsvarianten hinweg und ermöglicht es Fahrzeugherstellern, während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs die Kontrolle über ihre Marke und zukünftige Einnahmequellen zu haben.Quest Global präsentiert vom 5. bis 8. Januar 2023 auf der CES 2023 in Las Vegas eine große Palette von Automobilangeboten. Besuchen Sie Stand 11015, North Hall, LVCC, um die Demonstrationen zu sehen und mehr über die globale Zusammenarbeit von TomTom und Quest Global zu erfahren.Informationen zu TomTomMilliarden von Datenpunkten. Millionen von Quellen. Hunderte von Gemeinschaften.Wir sind der Kartenhersteller, der alles zusammenbringt, um die intelligenteste Karte der Welt zu erstellen. Wir liefern Standortdaten und -technologie für Fahrer, Kfz-Hersteller, Unternehmen und Entwickler. Unsere anwendungsbereiten Karten, Routenplanung, Straßenverkehr in Echtzeit, APIs und SDKs ermöglichen es den Träumern und Machern, die Zukunft der Mobilität zu gestalten.TomTom hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und 4.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hilft Menschen seit mehr als 30 Jahren, ihren Weg in der Welt zu finden.www.tomtom.comInformationen zu Quest GlobalWir sind Quest Global. Unser Geschäft ist die Technik, aber was wir wirklich aufbauen, ist eine bessere Zukunft. Nicht nur das, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun, unterscheidet uns von anderen. Wir glauben, dass die Technik die einzigartige Chance bietet, solche Probleme von heute zu lösen, die der Zukunft im Wege stehen. Seit 25 Jahren sind wir bestrebt, der zuverlässigste Partner für die schwierigsten technischen Probleme der Welt zu sein. Als globales Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur leben und arbeiten wir in 17 Ländern mit 56 globalen Lieferzentren und Büros, unterstützt von mehr als 17.000 außergewöhnlichen Mitarbeitern, die jeden Tag aufs Neue das Unmögliche möglich machen.Quest Global bringt tiefgreifendes Branchenwissen und digitales Know-how ein, um umfassende globale Produktentwicklungsdienstleistungen bereitzustellen. Wir vereinen Technologien und Branchen mit den Beiträgen verschiedener Personen und deren Fachgebieten, um Probleme besser und schneller zu lösen. Dieser mehrdimensionale Ansatz ermöglicht es uns, die wichtigsten und größten Herausforderungen in den Branchen Luft-und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Spitzentechnologie, Gesundheitswesen, Medizingeräte, Eisenbahnschienen und Halbleiter zu lösen. 