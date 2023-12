Quest Diagnostics Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividende von Quest Diagnostics im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 2, was einer negativen Differenz von -86,81 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien erscheint die Aktie von Quest Diagnostics auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 18,42 unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies entspricht einer Differenz von 81 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitsdienstleister". Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut".

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Quest Diagnostics-Aktie stattgefunden, wovon 1 Bewertung "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Analystenratings ermittelt wurde, beträgt 153,83 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,81 Prozent entspricht. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 137,58 USD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Quest Diagnostics in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Quest Diagnostics somit eine gemischte Bewertung, wobei die fundamentale Bewertung positiv ausfällt, während das Sentiment und der Buzz im Netz eher negativ sind.