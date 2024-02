Quest Diagnostics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Derzeit bietet die Aktie von Quest Diagnostics eine Dividendenrendite von 2,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Unterperformance von 89,08 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Quest Diagnostics-Aktie beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,91, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating für Quest Diagnostics.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Gesundheitsdienstleister-Branche hat die Quest Diagnostics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -13,12 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Performance 4,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Quest Diagnostics mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,84 um 84 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Gesundheitsdienstleister-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".