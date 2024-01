Quest Diagnostics Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Quest Diagnostics insgesamt 7 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Diese setzt sich aus 1 "Gut" und 6 "Neutral" Meinungen zusammen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen innerhalb eines Monats. Daher wird die Aktie zuletzt als "Neutral" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose von 151,67 USD für das Wertpapier weist auf ein Aufwärtspotenzial von 10,62 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Quest Diagnostics als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,42 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" ist, der 100,21 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Quest Diagnostics beträgt 53,18 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Quest Diagnostics war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben positive Signale und keine negativen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Stimmung führt.

Insgesamt fällt die Bewertung für Quest Diagnostics daher "Neutral" aus.