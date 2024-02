Quest Diagnostics Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung der Anleger für Quest Diagnostics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen jedoch in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt neutral ist. Eine spezielle Analyse, die konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien einbezieht, ergab 0 schlechte und 5 gute Signale. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich daraus eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Quest Diagnostics im letzten Jahr eine Rendite von -10,61 Prozent erzielt, was 4,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 2,71 Prozent, und Quest Diagnostics liegt derzeit 13,32 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Quest Diagnostics aktuell 66,51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" beurteilt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral" Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Quest Diagnostics mit 124 USD derzeit um -7,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -6,65 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" führt.