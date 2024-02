Queensland Pacific Metals Aktie: Das wird teuer!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Queensland Pacific Metals Aktie in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Queensland Pacific Metals daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Queensland Pacific Metals eingestellt waren. Von insgesamt zwölf Tagen gab es nur drei positive Tage, während neun Tage negativ ausfielen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Queensland Pacific Metals daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Queensland Pacific Metals beträgt 55,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Queensland Pacific Metals Aktie von 0,038 AUD mit einer Entfernung von -52,5 Prozent vom GD200 (0,08 AUD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,05 AUD auf, was zu einem Abstand von -24 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Queensland Pacific Metals Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.