Queensland Pacific Metals Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Queensland Pacific Metals zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,036 AUD einen Abstand von -48,57 Prozent zum GD200 (0,07 AUD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,05 AUD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Queensland Pacific Metals-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Queensland Pacific Metals lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Queensland Pacific Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Diskussion jedoch verstärkt auf positive Themen bezogen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Queensland Pacific Metals liegt bei 50, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 71,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

