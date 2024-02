Quectel Wireless Solutions Co Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Quectel Wireless zeigt eine Bewertung von 2,06, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dementsprechend wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Quectel Wireless in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie werden durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung gemessen. Die Anzahl der Beiträge zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem negativen Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Quectel Wireless daher die Note "Schlecht" zugeordnet.

In den letzten zwei Wochen wurde Quectel Wireless von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Quectel Wireless bei 50,97 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,15 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 45,2 CNH, was zu einem Abstand von -15,6 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Quectel Wireless in der technischen Analyse daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

