Quectel Wireless Solutions Co Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Quectel Wireless-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 57,34 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,61 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,99 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 51,67 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-0,12 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Quectel Wireless daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Quectel Wireless eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dagegen unverändert, wodurch eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird Quectel Wireless als "Gut"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Quectel Wireless liegt bei 46,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,69 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Quectel Wireless-Aktie.