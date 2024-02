Quectel Wireless Solutions Co Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den sozialen Medien sind in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz der Quectel Wireless-Aktie aufgetreten. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hingegen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen negative Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Quectel Wireless gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Quectel Wireless-Aktie hat einen Wert von 52, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 72,71 als überkauft einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Quectel Wireless-Aktie mit einem Kurs von 36,63 CNH mittlerweile -20,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -29,29 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung aufgrund der derzeitigen Stimmungslage, Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.