Quectel Wireless Solutions Co Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Quectel Wireless gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Quectel Wireless-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 59,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 51,71 CNH liegt, was einem Unterschied von -12,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (50,01 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Quectel Wireless-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Quectel Wireless-Aktie liegt bei 32,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung für Quectel Wireless in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Quectel Wireless auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.