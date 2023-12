Quectel Wireless Solutions Co Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Quectel Wireless als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Quectel Wireless-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,42 und für den RSI25 von 60,91. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Quectel Wireless in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In technischer Hinsicht ist die Quectel Wireless-Aktie mit einem Kurs von 51,11 CNH inzwischen +1,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -12,51 Prozent beläuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Quectel Wireless in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt dazu, dass die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.