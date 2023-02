Queclink bringt zwei Dual-SIM-LTE- & WLAN-Router für schnelle und sichere industrielle Konnektivität auf den Markt

Shanghai (ots/PRNewswire) -Queclink Wireless Solutions (https://www.queclink.com/), ein globaler Hersteller von Internet of Things (IoT)-Hardware, gab die Einführung von zwei LTE Cat 4-Industrieroutern mit Dual-SIM-Karten bekannt. Der WR201LEU ist in Europa erhältlich, und der WR201LG mit GNSS-Positionierung wird weltweit verkauft. Diese Industrierouter bieten robuste Datensicherheit, hohe Zuverlässigkeit und schnelle Bereitstellung und sind damit ideal für Anwendungen wie die Vernetzung von medizinischen Geräten, Sicherheitssystemen, Verkaufsautomaten und intelligenten Transportsystemen.Die Industrierouter von Queclink zeichnen sich durch ein robustes und langlebiges Design aus, das eine hohe Zuverlässigkeit und stabile Datenkommunikation gewährleistet. Diese Produkte bieten folgende Vorteile:- Hohe Zuverlässigkeit und Reduzierung der Wartungskosten. Die Router unterstützen duale SIM-Karten, die das Problem der unterschiedlichen Netzwerkabdeckung von verschiedenen Betreibern effektiv lösen und eine stärkere Netzwerkabdeckung bieten. Bei einem Netzwerkausfall auf einer SIM-Karte können die Produkte redundanten Schutz bieten, um die Systemstabilität zu gewährleisten und Wartungskosten zu senken.- Zuverlässige Datensicherheit, unterstützt VPN-Datenverschlüsselung. Für Unternehmen und Firmen mit höheren Anforderungen an Datensicherheit kann ein dediziertes verschlüsseltes Netzwerk unter Verwendung der industriellen Router von Queclink eingerichtet werden, um einen starken Schutz für die Übertragung von Benutzerdaten zu bieten.- Unterstützung für eine schnelle Bereitstellung. Durch die drahtlose Netzwerklösung von Queclink kann die Bereitstellung vor Ort schnell abgeschlossen werden, was die Bereitstellungskosten im Vergleich zu kabelgebundenen Lösungen erheblich reduziert.- Unterstützung für mehrere Standard-Schnittstellen und industrielle Protokolle. Die Router unterstützen serielle RS232- und RS485-Ports, mehrere Eingänge und Ausgänge und unterstützen industrielle Protokolle wie MODBUS/MQTT, um Kunden bei einer schnellen Applikationsentwicklung zu unterstützen.- Arbeiten Sie mit Queclink Remote Management und Monitoring Cloud Platform für ein effizientes Management. Über die Queclink's RMS-Plattform können Benutzer das Gerät einfach aus der Ferne verwalten, ohne am Standort des Gerätes vor Ort sein zu müssen, was Funktionen wie Alarmmanagement, Aufgabenmanagement und Datenstatistik ermöglicht.Basierend auf den oben genannten Vorteilen können die industriellen Router von Queclink stabile Netzwerkunterstützung und Zugriff für verschiedene Anwendungen bieten.Die industriellen Router von Queclink bieten eine dauerhafte Lösung, die die rauen Anforderungen der industriellen Umgebung auf der Grundlage der folgenden Funktionen erfüllt:- Zuverlässige Konnektivität mit Dual SIM- RS232 und RS485 Serial Port, 10-polige I/O- Dual-band WiFi, IEEE 802,11 b/g/n/ac, 2,4/5 GHz- Unterstützung mehrerer VPN-Protokolle- GNSS Standortpeilung (verfügbar auf WR201LG)- Unterstützung für industrielle Protokolle wie MODBUS/MQTTMit jahrelanger Erfahrung in der drahtlosen Kommunikation und robusten F&E-Fähigkeiten liefert Queclink Router-Produkte für die Verwendung in der Industrie mit hohen technischen Standards. Das Unternehmen entwirft die Produktlinie mit mehreren Serien und Modellen unter Berücksichtigung verschiedener Anwendungsszenarien und unterschiedlicher Kundenbedürfnisse. Das Kundendienst-System von Queclink gewährleistet einen zeitnahen und effektiven Support für seine Kunden.Informationen zu Queclink Wireless SolutionsQueclink entwickelt, produziert und liefert Hardware, die die innovativsten IoT-Lösungen der Welt ermöglicht. Als führender Hersteller expandiert unsere Präsenz in über 140 Ländern mit mehr als 52 Millionen Geräten auf dem Markt. Queclink ist ein börsennotiertes Unternehmen (Aktie: 300590.SZ).Weitere Informationen über Queclink finden Sie auf unserer Website (https://www.queclink.com/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/queclink-wireless-solutions-ltd-/?feedView=images), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNZ1V7yI6nKtPNdANuST2WQ) und Facebook (https://www.facebook.com/queclink/).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2008351/WR201_router_PR.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2008352/WR201_router_PR__2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/queclink-bringt-zwei-dual-sim-lte---wlan-router-fur-schnelle-und-sichere-industrielle-konnektivitat-auf-den-markt-301754548.htmlPressekontakt:Lucia Li,lucia.li@queclink.comOriginal-Content von: Queclink Wireless Solutions, übermittelt durch news aktuell