Quebec Precious Metals Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Dividendenrendite von Quebec Precious Metals beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine neutrale Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet angesehen wird. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Quebec Precious Metals eine Rendite von 3,77 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -11,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 75 als überkauft gilt, was als schlechtes Signal eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine schlechte Einstufung.