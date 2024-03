Quebec Precious Metals Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis. Für Quebec Precious Metals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass Quebec Precious Metals derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Wir haben die Aktie von Quebec Precious Metals in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Quebec Precious Metals weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Quebec Precious Metals in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,62 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,85 Prozent gefallen sind, lag die Performance von Quebec Precious Metals bei +3,77 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -20,85 Prozent hatte, zeigt Quebec Precious Metals eine Überperformance von 24,62 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Quebec Precious Metals veröffentlicht. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vermehrt mit positiven Themen rund um Quebec Precious Metals, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".