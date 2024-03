Quebec Precious Metals Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Quebec Precious Metals schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,59 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,59 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Quebec Precious Metals führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 75 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau, wodurch sich die Gesamtbewertung auf "Schlecht" einstellt.

In der technischen Analyse ist die Quebec Precious Metals mit einem Kurs von 0,05 CAD inzwischen -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -37,5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Quebec Precious Metals nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.