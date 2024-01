Quebec Precious Metals Aktie: Abwarten

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Quebec Precious Metals war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger besonders interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Quebec Precious Metals-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Quebec Precious Metals daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Im Branchenvergleich hat Quebec Precious Metals eine Rendite von 3,77 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,13 Prozent erzielt hat, liegt Quebec Precious Metals mit 14,9 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quebec Precious Metals mit einem Wert von 7,55 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in "Metalle und Bergbau". Das Branchen-KGV liegt bei 324,39, was einen Abstand von 98 Prozent zum KGV von Quebec Precious Metals bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.