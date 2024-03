Qudian Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Qudian derzeit bei 2,07 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 2,48 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +19,81 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2,26 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +9,73 Prozent aufweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung bei Qudian beobachtet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen, daher erhält Qudian insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Qudian bei 0 Prozent, was 6,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Verbraucherfinanzierung" bei 6 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht gilt die Aktie von Qudian als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 6,98 liegt insgesamt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", der 63,08 beträgt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.