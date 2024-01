Qudian Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Qudian ist derzeit besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Qudian in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 115,91 Prozent erzielt, was mehr als 105 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Verbraucherfinanzierung" konnte Qudian mit einer Rendite von 95,54 Prozent deutlich punkten. Diese gute Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Qudian-Aktie bei 1,8 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 2,04 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +13,33 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 1,83 USD über dem Niveau von 1,83 USD, was ebenfalls ein positives Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Qudian in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Aktie festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.