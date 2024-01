Qudian Aktie: Grund zur Sorge?

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Kommunikation im Netz widerspiegeln. In Bezug auf Qudian ergibt sich in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität im Netz, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt und insgesamt zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein überverkauftes Signal mit einem Relative Strength Index (RSI) von 25,58, was als positiv bewertet wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine gute Bewertung.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Qudian-Aktie gute Bewertungen, da der aktuelle Kurs 19,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt und 16,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Qudian um 115,91 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche kann Qudian mit einer Rendite von 96,86 Prozent punkten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Qudian in Bezug auf die technische Analyse und den Branchenvergleich gute Bewertungen erhält, obwohl das Sentiment und die Kommunikation im Netz schlechte Signale senden.