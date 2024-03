Qube Holdings Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Qube war in den letzten Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Anleger hauptsächlich positive Themen diskutieren. In den letzten zwei Wochen dominierte die positive Kommunikation an neun Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger anziehen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Qube liegt bei 31,25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Qube liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qube bei 2,98 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,32 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 3,26 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.