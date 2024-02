Quaterra Resources Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Die technische Analyse der Lion Copper And Gold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs (0,08 CAD) keine Abweichung von 0 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,08 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Lion Copper And Gold auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. In den letzten zwei Tagen wurden insbesondere negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lion Copper And Gold ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso ergibt der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall hat die Aktie von Lion Copper And Gold in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt betrachtet ist Lion Copper And Gold also ein "Neutral"-Wert.