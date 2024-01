Quartz Mountain Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Quartz Mountain wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 17,32 liegt sie insgesamt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der bei 324,4 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" konnte Quartz Mountain mit einer Rendite von 10 Prozent eine Steigerung von über 21 Prozent verzeichnen. Die Branche "Metalle und Bergbau" hingegen verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,42 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Quartz Mountain mit einer Rendite von 21,42 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Quartz Mountain keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Quartz Mountain bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält Quartz Mountain in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Quartz Mountain gute Bewertungen in den fundamentalen, Branchenvergleichs- und RSI-Kategorien erhält, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.