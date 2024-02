Quartz Mountain Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Quartz Mountain als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Quartz Mountain-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ist die Quartz Mountain-Aktie mit einem Kurs von 0,18 CAD mittlerweile -5,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Quartz Mountain mit -37,93 Prozent mehr als 16 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"). Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,54 Prozent, wobei Quartz Mountain mit 16,39 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann auch über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie von Quartz Mountain hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" für Quartz Mountain in diesem Punkt.