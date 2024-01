Quartz Mountain Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Unternehmen. In diesem Zusammenhang ist Quartz Mountain mit einem KGV von 17,32 im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" deutlich unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 320,32, was einem Abstand von 95 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Quartz Mountain mit einer Rendite von 10 Prozent eine starke Performance auf. Dies liegt um mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von -10,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Quartz Mountain mit 20,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Quartz Mountain daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um eine Einschätzung über den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu erhalten. Der gleitende Durchschnitt für Quartz Mountain beträgt auf Basis der letzten 200 Handelstage aktuell 0,21 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 CAD liegt, was einer Abweichung von +19,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,16 CAD unter dem letzten Schlusskurs (+56,25 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Quartz Mountain basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die fundamentale, branchenvergleichende, sentimentale und technische Analyse, dass Quartz Mountain als eine vielversprechende Aktie angesehen wird und entsprechend mit einem "Gut"-Rating versehen wird.