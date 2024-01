Quartix Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Quartix Aktie: Analysen und Bewertungen

Die Quartix-Aktie wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung im Netz beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Quartix-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 75,36, was zu einer schlechten Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass die Ausschüttung bei 2,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (13,11 %) niedriger liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Quartix-Aktie bei 147,5 GBP liegt, was einer Entfernung von -30,02 Prozent vom GD200 (210,76 GBP) entspricht. Dies führt zu einem schlechten Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 151,58 GBP, was zu einem neutralen Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Quartix-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.