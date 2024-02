Quartix Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und setzt sie in Relation zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Quartix-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und bewertet die Quartix-Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Quartix-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,37 auf. Dies liegt 85 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Dementsprechend erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Quartix zeigt die Diskussionsintensität langfristig eine mittlere Aktivität, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Quartix-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -11,18 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.