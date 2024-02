Quartix Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in den letzten zwei Wochen positiv auf die Aktie von Quartix ausgewirkt. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert sind. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Quartix im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,97 Prozent erzielt, was 22,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Software-Branche liegt Quartix mit einer mittleren jährlichen Rendite von -4,09 Prozent um 24,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Quartix-Aktie ergibt auf 7-Tage-Basis eine Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 4,06 eine Überverkaufssituation, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Quartix.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung bei Quartix kaum Änderungen aufweisen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt wird Quartix auf Basis des Anleger-Sentiments und des RSI mit einer positiven Einschätzung bewertet, während die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu einer neutralen Bewertung führt.