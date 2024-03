Quartix Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Quartix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,13 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -30,05 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Software"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Quartix mit einer Rendite von -4,06 Prozent um 29,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Quartix mit 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Software"-Branche von 13, was einer Differenz von -10,27 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um -7,56 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 170,69 GBP nur um +1,06 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Quartix führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie von Quartix von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.