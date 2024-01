Quartix Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Quartix liegt derzeit bei 14,18 und ist damit um 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 106 (Branche: Software). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Quartix derzeit bei 208,78 GBP verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 145 GBP liegt und damit einen Abstand von -30,55 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 151,86 GBP, was einer Differenz von -4,52 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Quartix zeigt eine Ausprägung von 77,78, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Quartix unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.