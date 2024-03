Quartiers Properties AB Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Quartiers Properties. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der Quartiers Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage, der bei 9,17 SEK liegt, als auch der letzte Schlusskurs von 9,24 SEK deuten auf eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hin. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (11,22 SEK) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-17,65 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Die Quartiers Properties-Aktie erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Quartiers Properties-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 78,46) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 73,22) überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Quartiers Properties insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.