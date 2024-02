Quartiers Properties AB Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktienanalyse von Quartiers Properties zeigt gemischte Signale in Bezug auf Anlegerstimmung und technische Bewertung. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs um +27,31 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Quartiers Properties-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Die Quartiers Properties-Aktie ist aktuell mit dem Wert 84,62 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale, wobei die Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird und die technische Bewertung sowohl positive als auch neutrale Elemente aufweist.