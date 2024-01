Quarterhill Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Quarterhill hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wird. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 2 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 2,56 Prozent. Daher wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Quarterhill festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen überwiegend positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt jedoch hauptsächlich auf die positiven Themen rund um Quarterhill, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Quarterhill liegt bei 57,69, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.