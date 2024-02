Quarterhill Aktie: Es geht auch anders!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Quarterhill steht derzeit neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Quarterhill mit -5,01 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,49 Prozent, wobei Quarterhill mit 18,5 Prozent deutlich darunter liegt und daher auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung erhält.

Bei der Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 1,78 CAD um -5,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer schlechten kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +14,1 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung für die Aktie von Quarterhill.