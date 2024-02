Quarterhill Aktie: Die Bären zittern!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Quarterhill von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quarterhill liegt derzeit bei 13,22, was bedeutet, dass die Börse 13,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Quarterhill zahlt. Dies ist 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Quarterhill in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Quarterhill wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Von den Analysten liegen für Quarterhill aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Quarterhill vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 15,61 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Quarterhill-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.