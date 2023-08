Quartalszahlen voraus: Citius Aktie könnte um 474% wachsen trotz pessimistischer Prognosen

Für die Citius Aktie stehen in 140 Tagen wichtige Quartalszahlen an. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal und einen geringeren Verlust. Die Prognosen für das gesamte Jahr sind ebenfalls eher pessimistisch, mit einem leichten Rückgang beim Umsatz und Gewinn. Aktionäre reagieren auf diese Schätzungen unterschiedlich, was sich auch in der Kursentwicklung zeigt.

Experten gehen davon aus, dass der Aktienkurs von Citius innerhalb der nächsten 12 Monate auf 5,44 EUR steigen könnte. Dies würde einen Gewinn von +474,16% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.

Die technische Analyse zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei Citius. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung für den Kurs.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und welche...